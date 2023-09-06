Румыния сообщила НАТО об инциденте с падением дрона возле Украины

Представители Румынии уведомили Североатлантический альянс об инциденте с упавшими обломками БПЛА на украинской границе. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на официальное заявление НАТО.

Румынские власти подтвердили обнаружение обломков от дрона. В альянсе сообщили, что власти государства будут проводить расследование происшествия.

Союзники по альянсу выразили румынскому правительству солидарность и напомнили, что НАТО значительно укрепило свое присутствие в Черноморском регионе. Сообщается, что страны-члены альянса будут наблюдать за ситуацией.

Ранее в Румынии сообщали об обнаружении обломков российского БПЛА на границе с Украиной. Глава румынского Минобороны Анджел Тылвар сообщил об обнаружении частей дрона и о том, что они не опасны.