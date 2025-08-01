Румынский МИД потребовал снять российский флаг у музея в Тулче

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою направила официальное требование мэру города Тулча снять флаг России, установленный перед зданием местного художественного музея. Соответствующее требование опубликовано на официальном сайте румынского ведомства.

В публикации отмечается, что российский триколор размещен перед зданием, «находящимся в собственности города», а условия его размещения не соответствует правилам расположения символики иностранных государств.

Мэр Тулчи Штефан Илие в интервью Digi24 заявил, что флаг России висит перед музеем еще с 2000-х годов наряду с флагами Украины, Греции и Турции. По его словам, это символизирует культурные связи города с разными странами, а не политическую позицию.

Конфликт вокруг триколора происходит на фоне обострения отношений между Москвой и Бухарестом. Ранее Румыния обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. Российская сторона назвала эти обвинения беспочвенными.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси провокаторы сожгли флаг РФ у гостиницы с российскими фехтовальщиками.