Запад потерял контроль над ситуацией на Украине, поэтому поддерживает теорию об «угрозе из России», пытаясь таким образом затянуть военные действий. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

Заявление президента Украины Владимира Путина о необходимости дестабилизации политической ситуации в России указывают на то, что в Киеве возник «психологический коллапс», отметил автор статьи.

Западные партнеры Украины прикрываются тезисами о «защите Европы» с целью оправдания милитаризации континента и затягивания украинского конфликта, заключил журналист.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал вывести США из «войны Байдена».