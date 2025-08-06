«Русские не блефуют»: полковник США Макгрегор предупредил о серьезности РФ по ракетам

Русские не бросают слов на ветер, заявил в эфире YouTubе-канала Deep Dive полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Так он прокомментировал решение Москвы изменить позицию по ракетам средней и меньшей дальности.

«Я думаю, что русские не блефуют», — сказал он.

Власти РФ, в отличие от властей США, обычно проводят последовательную политику, отметил эксперт.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США жаждут уничтожения России, однако этого не удастся достичь.