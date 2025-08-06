«Русские не блефуют»: полковник США Макгрегор предупредил о серьезности РФ по ракетам
Решение Москвы вызвало тревогу в США
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Русские не бросают слов на ветер, заявил в эфире YouTubе-канала Deep Dive полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
Так он прокомментировал решение Москвы изменить позицию по ракетам средней и меньшей дальности.
«Я думаю, что русские не блефуют», — сказал он.
Власти РФ, в отличие от властей США, обычно проводят последовательную политику, отметил эксперт.
Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США жаждут уничтожения России, однако этого не удастся достичь.