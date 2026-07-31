Цифра в 147 тыс. разрешений на работу, выданных мигрантам за первое полугодие, на первый взгляд, способна вогнать в ступор любого поборника жестких миграционных мер. Однако за сухими данными статистики скрывается не очередной всплеск хаоса, а долгожданное изменение курса, которого многие ждали годами. Россия, судя по всему, решила отказаться от модели стихийного притока рабочей силы в пользу адресной, цивилизованной и прозрачной системы найма, которая меняет саму суть присутствия иностранцев в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Ключевым индикатором этого сдвига стала география приглашений. Вместо традиционных потоков из ближнего зарубежья, акцент смещается в сторону Китая, Индии и Индонезии — эти страны показывают полуторный рост, тогда как приток из Турции и Вьетнама заметно сокращается. Это не случайная ротация, а следствие перехода на визовый режим найма. Теперь иностранец приезжает в страну не в статусе гастарбайтера, пытающегося найти случайный заработок на стройке, а как узкопрофильный специалист под конкретную производственную задачу. Такая привязка к работодателю делает его статус абсолютно прозрачным и управляемым, превращая миграцию из головной боли в контролируемый экономический инструмент.

Однако настоящий тектонический сдвиг произойдет ближе к декабрю, когда МВД планирует окончательно отказаться от бумажных миграционных карт в пользу обязательной электронной регистрации через портал «Госуслуги». Этот шаг бьет прямо в сердце теневого рынка, который десятилетиями процветал именно благодаря уязвимости «бумаги». Архаичные карточки терялись, подделывались или просто «забывались», позволяя мигрантам существовать в правовом вакууме, работая нелегально и оставаясь невидимыми для системы. Цифровизация означает конец этой эпохи: отсутствие записи в единой базе данных будет автоматически означать нелегальность нахождения на территории страны.

С переходом на «цифру» каждый шаг иностранного гражданина от пересечения границы до трудоустройства становится оцифрованным и видимым. Это лишает теневых посредников их главного актива — возможности организовывать нелегальные потоки, а также ставит заслон владельцам «резиновых» квартир и нечистым на руку работодателям. Нарушитель перестает быть неуловимым для правоохранительных органов, ведь теперь любой просроченный день или фиктивная регистрация высвечиваются в системе в режиме реального времени. В итоге, увеличение количества официальных разрешений — это не ослабление контроля, а его ужесточение через прозрачность. Государство учится управлять потоками, а не плыть по течению, заменяя хаос патентов строгими цифровыми алгоритмами.

Ранее сообщалось, за какие 45 нарушений мигрантов депортируют по новым правилам.