Корень всех зол у этой страны – очень сильная зависимость от внешних обстоятельств и от поддержки союзников, так считают польские журналисты.

На страницах издания Rzeczpospolita вышла статья, авторы которой порассуждали о том, что мешает правительству Зеленского. Оно в данный момент осуществляет контрнаступление на фронте. Боевые действия не сумели оправдать надежд ни Киева, ни его западных покровителей. Украина уже потеряла самостоятельность, поскольку крайне зависит от потока финансов и материальных ресурсов с Запада.

«Одна из самых больших проблем Украины заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу», - подчеркнуто в статье.

Вся помощь из-за рубежа может резко иссякнуть из-за смены политического курса Европы и США. А будущее боевых действий определяется Россией и лично Владимиром Путиным.