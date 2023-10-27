«С каждым годом сокращается»: выяснилось, как обновленный закон о гражданстве повлияет на прилив иностранцев

За дискредитацию ВС РФ можно лишиться российского гражданства. Новшество касается только тех, кто получил его не по рождению .

26 октября 2023 года вступил в силу обновленный закон о гражданстве РФ. Теперь паспорта гражданина могут лишить за подделку документов, нарушение Конституции и законов, в том числе за дискредитацию ВС. Нормы закона пока что распространяются только на тех, кто приобрел гражданство — получивших его по рождению это не коснется.

Зато и получить российский паспорт стало легче: теперь его дают по рождению, даже если оба родителя иностранцы. Главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.

Также легко будет получить российский документ иностранцам, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах РФ на срок от года: будет достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.

«Трудно сказать, ждать ли наплыва контрактников после облегчения получения гражданства для тех, кто готов служить. Думаю, кто хотел его получить, тот уже получил, ведь с каждым годом число иностранцев из ближнего зарубежья, желающих стать гражданами РФ, сокращается», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал свое мнение военный юрист, майор Александр Сковородко.

Эксперт подчеркнул, что есть и другие способы натурализоваться в стране. Например, заключить брак с гражданином России.

«С другой стороны, если иностранец подает на гражданство, зная, что должен за него отслужить, то он уже более мотивирован», — подчеркнул Сковородко.

Он вспомнил, что в том же Израиле все молодые репатрианты в обязательном порядке должны отдать долг Родине. А, например, гражданство Франции можно оформить через службу в Иностранном легионе. Так что ничего нового у нас не придумали — такая практика есть и в других странах, констатировал собеседник издания.

«Но, по моему мнению, служить нужно по убеждениям, за Родину, а не за деньги или за паспорт», — заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, что жители новых регионов хотят голосовать на выборах президента, независимо от военного положения.