С российских маркетплейсов могут пропасть некоторые товары, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей рынка.

Отмечается, что это может быть связано с изменениями в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из-за новой документации ввоз товаров в Россию может быть значительно усложнен.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ, ведомство сейчас рассматривает создание подхода, предполагающего сохранение равных прав для физических лиц, занимающихся ввозом товаров в страну. Подход также коснется тех, кто заказывает ту или иную продукцию через трансграничную электронную торговлю.

Страны-члены ЕАЭС в 2023-м году подписали протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе, который предусматривает регулирование вопроса перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли.

Таким образом, нововведение предусматривает выделение товаров, приобретенных через внешнюю интернет-торговлю, в отдельную категорию товаров с указанием особенностей их регулирования, использование нового типа декларации при таможенном оформлении, возможность продажи товаров из-за рубежа физическим лицам через таможенные склады, а также особенности применения таможенных платежей.

В начале июля президент РФ Владимир Путин направил данный протокол на рассмотрение и ратификацию в Государственную думу.

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