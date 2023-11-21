Лидеры западных стран все чаще приезжают к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы предупредить о том, что он превратился в «лицо войны», и ему пора уступить место человеку, который мог бы заключить перемирие с российской стороной. Соответствующее заявление сделал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Judging Freedom .

По словам Макгрегора, западные лидеры просят Зеленского уступить место новому президенту Украины, который мог бы заключить мир с российской стороной, передав ей все, чего она захочет. Полковник заявил, что коллективный Запад торопится покончить с конфликтом ввиду своей невозможности более помогать Зеленскому и Украине.

Он также заявил, что Зеленский оказал бы своему народу услугу, оставив пост президента. Эксперт считает, что таким образом, президент Украины приблизит мир, но станет «объектом мести» для всех, кто понес жертвы во время этого конфликта. Макгрегор заявил, что удивился бы, если бы Зеленский выжил после такого, проведя аналогию с Троцким.