Саакашвили призвал Украину начать военное вторжение в Грузию

Находящийся в заключении в грузинской тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Украину начать военное вторжение в страну с целью его освобождения. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ по видеосвязи прямо из места заключения.

Саакашвили давал интервью на фоне флагов Украины и Евросоюза, а сам облачился в украинскую вышиванку.

Бывший грузинский лидер сообщил, что страны НАТО готовятся к прямому вмешательству в конфликт на Украине, что закончит его в кратчайшие сроки. После этого можно будет заняться установлением «демократического порядка» и в Грузии.

В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство, а вместе с ним посты губернатора Одесской области и советника президента Украины Петра Порошенко. В 2017 году он был лишен украинского гражданства и затем депортирован из страны. Пришедший к власти в 2019 году Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт.