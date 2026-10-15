Евросоюз хочет ввести санкции за допуск российских спортсменов

Politico: Евросоюз обсуждает санкции за допуск российских спортсменов

Культура и спорт

В службе внешних действий Евросоюза проходит обсуждение мер для ограничения участия российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Предполагается сократить финансирование международных федераций, которые разрешают россиянам участвовать в соревнования. Отметим, что эти организации и так не получают финансирования от Евросоюза. Также предлагается пересмотреть рассмотрение доходов от телевизионных прав, хотя механизм действия этих санкций непонятен.

Зато ужесточение визовых ограничений вполне может быть тем санкционной мерой, которую ЕС действительно может ввести. Так, сильнейшие российские гимнастки во главе с олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой не получили визы и не смогли принять участия в чемпионате мира в Нидерландах.

В июле Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям по видам спорта снять все ограничения с российских спортсменов.

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