Российско-китайский союз стал кошмаром для западной гегемонии. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Отмечается, что на Западе укрепляющийся союз России и КНР воспринимается как зловещее будущее, таким образом, кошмар для западных государств становится реальностью.

Добавляется, что любое сближение Москвы и Пекина Вашингтон рассматривает в качестве вопроса выживания, поскольку Штаты со времен окончания Второй мировой войны не позволяют формировать мощные союзы с целью сохранить свое влияние.

Уточняется, что теперь Вашингтон уже не в состоянии получить желаемый итог от своей старой стратегии, поскольку наша страна с КНР создала союз великих держав.

Напомним, что ранее официальный представитель китайского дипломатического ведомства Ван Вэньбинь заявлял, что Штаты оказывают военную помощь Незалежной, однако подвергают критике нормальное сотрудничество Москвы и Пекина, назвав это лицемерием и типичным примером двойных стандартов.