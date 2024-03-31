«Садись!»: губернатор Тверской области Руденя перепугался, что занял место Путина

Курьез произошел во время совещания в представителями общественности, которое во время рабочей поездки в Тверскую область провел президент Владимир Путин. Фрагмент появился в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале ВГТРК.

На кадрах губернатор Тверской области Игорь Руденя перед приходом президента сидел с торца стола спиной к входным дверям. В момент, когда путин зашел в зал. глава региона понял, что случайно занял место главы государства и выразил неподдельный испуг.

Когда Путин шутливо обратился к Рудене со словами: «Садись!», усевшись на место рядом. Затем глава государства иронично добавил: «Кто сидит во главе стола, тот и платит».

Ранее Путин заявил, что нападавшие в «Крокусе» хотели посеять панику, но встретили решимость и единение.