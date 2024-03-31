Украинское контрнаступление стало одним из крупнейших поражений в военном плане за эпоху современной истории. Соответствующее заявление сделал американский бизнесмен Дэвид Сакс в своих социальных сетях . Таким образом он прокомментировал слова Илона Маска о возможной утрате Киевом своих территорий с выходом в Черное море.

Ранее бизнесмен Маск заявил, что если конфликт на территории Украины продолжится, РФ удастся получить больше территорий, а Киев лишится Одессы, и как следствие, выхода в море.

В своем посте Сакс заявил, что контрнаступление Киева стало одним из крупнейших в современной истории военных поражений. Он указал на то, что украинская сторона при помощи техники и солдат пыталась пройти по минным полям, но артиллерия РФ обрушивалась на них с укрепленных позиций.

Он также заявил, что безрассудная поддержка Украины от Соединенных Штатов стала причиной того, в каком положении сейчас находится первая. По словам бизнесмена, американское руководство состоит из глупцов, которым нельзя доверять.

Миллиардер добавил, что до тех пор, руководство Штатов не будет привлечено к ответственности за подобную политику, государству грозит уничтожение.