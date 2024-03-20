Французские военнослужащие станут приоритетной целью для ВС РФ в случае, если ввяжутся в конфликт на территории Украины, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова передает информагентство РИА Новости .

Ранее директор российской Службы разведки Сергей Нарышкин предупредил о том, что Париж готовит контингент для участия в украинском конфликте, и на 1-м этапе он составит порядка 2000 военных. В то же время, по словам Нарышкина, в правительстве Франции говорят, что количество погибших французов на Украине «уже превысило значимый порог», а обнародование подобной информации может спровоцировать протесты со стороны граждан.

Сальдо заявил, что руководство Франции является наследниками эсэсовцев дивизии «Шарлемань». Исходя из этого, он заявил о своей уверенности в том, что ВС РФ сделают своей приоритетной целью зарубежных наемников.