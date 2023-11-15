Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что моральное состояние солдат ВСУ остается крайне низким, из-за чего почти ежедневно украинские группировки сдаются в плен ВС РФ. Об этом глава региона написал в своих соцсетях 15 ноября.

«Это неудивительно – их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2-3 до 11-13 боевиков», – сообщил Сальдо.

Так глава Херсонской области охарактеризовал нахождение украинских боевиков в селе Крынки на левому берегу Днепра.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии эти территории, а также Херсонская и Запорожская области, стали частью России.

В последнее время западные СМИ все чащи сообщают, что позиции ВСУ на линиях боевого соприкосновения ослабевают. Источники утверждают, что украинским солдатам не хватает снаряжения и оружия, несмотря на то, что Запад продолжает выделять на нужды Киева средства.

Кроме того, западная пресса пишет о том, что внимание западных партнеров ослабевает к Украине из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке – противостояния ХАМАС и Израиля в секторе Газа.