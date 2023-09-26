Сальдо рассказал о планах Киева ввести в Херсоне комендантский час

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах Киева ввести в Херсоне комендантский час. О них глава региона сообщил в своих соцсетях во вторник, 26 сентября.

По его словам, в город приехала группа «иностранных пропагандистов» – представители испанских и немецких СМИ. Сальдо утверждает, что телеканалы будут снимать постановочные репортажи о пытках местных жителей.

«По данным из Херсона, группы иностранных пропагандистов, о которых мы ранее предупреждали, уже прибыли в Херсон для съемок постановочных видео. В городе собираются ввести круглосуточный комендантский час, во время которого мирным жителям будет запрещено покидать свои жилища», – написал Сальдо.

Глава региона призвал херсонцев соблюдать бдительность и быть осторожными. Сальдо предположил, что для создания пропагандистских материалов прессе понадобятся «жертвы». Он подчеркнул, что все действия врага будут задокументированы.

Комендантский час на Украине введен практически во всех регионах страны, за исключением Закарпатской области.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР стали частью России в сентябре 2022 года в результате референдума о вхождении в состав РФ. На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области. Часть региона, в том числе Херсон, который расположен на правом берегу Днепра, контролируется Киевом.

Россия отвела свои войска их Херсона в ноябре 2022 года. Генерал армии Сергей Суровикин, на тот момент занимавший должность командующего Объединенной группировкой российских войск, объяснил это решение невозможностью снабжать российских военных боеприпасами и другим необходимым. Более 115 тысяч жителей Херсона ушли из города вместе с ВС РФ.