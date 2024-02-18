С бойцами ВСУ, оказавшимися в плену, происходят перемены в последнее время – у них как будто спадает пелена с глаз. Соответствующее заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Собеседник рассказал журналистам агентства, что в сознании экс-солдатов ВСУ стали появляться перемены. Он добавил, что они начали видеть, что в действительности россияне не такие, какими их хочет показать пропаганда на Украине. Они заботятся о раненых и содержат их в хороших условиях, объяснил губернатор.

Сальдо также подчеркнул, что большое количество пленных чувствует себя лучше, так как оказывается рядом с людьми, к которым привыкли. Они добрее и честнее, объяснил он. По словам губернатора, экс-пленным это нравится, и часть из них даже потом идет в армию РФ в качестве добровольцев.