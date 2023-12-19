Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под селом Крынки российские военнослужащие взяли в плен польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом глава региона написал во вторник, 19 декабря, в своих соцсетях.

По словам Сальдо, мужчина был ранен. Его бросили на передовой.

«Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл. Дальше его доставят в госпиталь», – сообщил Сальдо.

Он отметил, что так поступают настоящие воины армии цивилизованного государства. Сальдо подчеркнул, что в ВС РФ такое отношение к пленным является нормой и установлено в алгоритме действий. Он также призвал украинских солдат делать «правильные выводы», то есть самостоятельно выходить на связь с российскими военнослужащими и сдаваться в плен.

«Ты не должен умирать ради пиара киевского режима. Ты имеешь право на жизнь и возвращение к семье», – подчеркнул Сальдо.

Ранее полковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости сообщил, что на Украине увеличилось число наемных солдат из Грузии и Польши, несмотря на то, что в целом численность украинской армии сокращается. Как отметил Марочко, за последнюю неделю в ряды ВСУ прибыли до 30 человек, которые сейчас базируются в Харькове и Днепропетровске.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России.

Путин также неоднократно заявлял, что Россия готова дать ответ в случае, если в конфликт вмешаются «третьи» стороны.