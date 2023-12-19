Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах ВСУ увеличилось число наемников из Грузии и Польши. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости , ссылаясь на собственные источники.

«В связи с серьезным некомплектом в подразделениях вооруженных формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев», – отметил Марочко.

Подполковник подчеркнул, что увеличение наемников происходит несмотря на общее сокращение численности украинской армии. Марочко уточнил, что за последние недели на Украину прибыло несколько групп иностранных наемников. Всего, по данным эксперта, в ряды ВСУ вступили от 30 до 50 человек. Они находятся в подконтрольных киевскому режиму Днепропетровске, Харькове, Константиновке, Краматорске и Славянске.

Ранее мы сообщали, что на Украине погиб еще один ирландский наемник. Мужчину звали Грэм Дейл. Как уточняло издание Irish Time, он стал третьим наемником из Ирландии, погибшим на территории Украины.

Также мы сообщали о гибели шведа, также воевавшим в рядах ВСУ. Смерть мужчины подтвердило Министерство иностранных дел Швеции.