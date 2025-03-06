Владимир Сальдо, глава Херсонской области, сообщил РИА Новости, что шумиха вокруг соглашения о добыче редкоземельных металлов вызвана стремлением новой администрации США компенсировать инвестиции в Украину.

До этого телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме, передал, что США временно прекращают всю военную поддержку Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в приверженности Киева мирному процессу.

Сальдо утверждает, что новая администрация США недовольна тем, как администрация Байдена выделяла миллиарды долларов, которые, по их мнению, были потрачены впустую коррумпированными властями Киева. Соответственно, США стремятся «вернуть свои деньги» через сделку по редким металлам.

По его мнению, для Украины выгода от этой сделки невелика. Тем не менее, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (финансовой, военной, разведывательной и интернет-поддержки Starlink), Зеленскому, несмотря на его позицию, придется согласиться на эти условия.

Ранее сообщалось, что Трамп готов вновь начать переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но лишь в случае, если руководитель киевского режима пересмотрит свою позицию.