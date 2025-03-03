Вашингтон раскрыл условие для новых переговоров с Зеленским по ресурсам

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов вновь начать переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но лишь в случае, если руководитель киевского режима пересмотрит свою позицию. Об этом в эфире Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

По словам высокопоставленного чиновника, чтобы диалог начался вновь, второй стороне следует выполнить всего лишь два обязательства.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба», – сказал Уолтц в эфире телеканала Fox News.

При этом он заявил о том, что Вашингтон не планирует бесконечно оказывать Киеву поддержку без конкретного плана выхода из продолжающегося конфликта.

«Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно без реального пути к миру», – выразил Уолтц официальную позицию Вашингтона.

Ранее экс-глава аппарата Пентагона Келли Магсамен сделала прогноз о том, сколько Украина продержится в том случае, если Соединенные Штаты Америки примут решение об остановке поставок вооружения Киеву.