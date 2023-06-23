Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось ранее. Его цитируют РИА Новости.

Вечером 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, которые соединяет Крым и Херсонскую область. По информации властей, повреждено дорожное покрытие. Жертв и пострадавших нет.

«В ближайшие 15-20 дней на Чонгарском мосту будут проводиться исследовательские работы, для передвижения пока он не пригоден», – сказал Сальдо.

Следственный комитет РФ сообщил, что удар по мосту нанесли четырьмя ракетами. ТАСС сообщил, что на месте повреждений нашли осколки снаряда с французской маркировкой, что может свидетельствовать о применении англо-французских ракет Storm Shadow.

В Кремле инцидент никак не прокомментировали.

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на поставку товаров и продукции из Крыма в регион повреждения никак не повлияют. Власти Крыма порекомендовали выезжать из республики через Армянск.