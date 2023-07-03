Сальдо заявил, что Путин лично интересуется обстановкой в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент России Владимир Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Еженедельно президент лично интересуется у меня, как обстоят дела. Большей частью беспокоится за людей. Потому что именно люди – это тот основной потенциал не только в экономике… Президент лично этим интересуется и одновременно держит на контроле все Вооруженные силы Российской Федерации», – сказал Сальдо.

В апреле 2023 года Путин посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Там глава государства принял доклады командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерала-полковника Олега Макаревича.

Также во время своего визита на передовую российский лидер поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской Империи.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Путин, объявляя о ее начале, к одним из главных целей отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

В последствии, территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ. 5 октября Путин подписал указ о вхождении в состав России новых регионов.

Ранее глава государства заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам Путина, Украина не испытывает успехов на фронте, в российская армия оперативно выполняет свои задачи по уничтожению противника.