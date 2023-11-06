Сальдо заявил о введении комендантского часа в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своих соцсетях об установке комендантского часа в регионе.

Соответствующие изменения внесены в указ о введении комендантского часа. Он призвал жителей области учитывать график во время планирования своих поездок.

«На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 7 ноября он устанавливается с 20:00 до 06:00 часов», – написал Сальдо.

Ранее комендантский час в регионе действовал с 23:00 до 05:00.

Комендантский час – это запрет на свободное передвижение вне места жительства в определенное время суток для установления и поддержания порядка, а также уменьшения количества жертв во время чрезвычайного положения или в военное время.

Херсонская область стала частью России в сентябре 2022 года. Также новыми регионами страны стали Запорожская область и территории ДНР и ДНР. В октябре 2022 года в этих регионах по приказу президента РФ Владимира Путина введено военное положение.