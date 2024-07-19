Напомним, Киев и лично просроченный президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращались к США с просьбами и даже требованиями разрешить ВСУ наносить удары поставляемым американским дальнобойным оружием удары в глубь России. До настоящего времени Белый дом украинским властям отказывал в этом и был непреклонен.

В пятницу, 19 июля, выступая на Аспенском форуме по безопасности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не исключает пересмотра действующей американской администрацией своей ранее заявленной позиции по ударам по российской территории на дальние расстояния.

«Я не могу дать вам однозначный ответ на данный вопрос [об ударах по РФ оружием США], однако могу сказать, что, согласно текущей позиции нашего президента, обстоятельства изменились. Здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары», — сказал Салливан, трансляция его выступления велась на официальном youtube-канале Аспенского форума.

Ранее мы писали, что Вашингтон обсуждает с Украиной силовой ответ России на попадание ракеты в больницу Киева.