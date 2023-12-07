Салливан назвал ставки в вопросе Украины слишком высокими

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан призвал сенаторов поддержать законопроект о помощи Украине после голосования в сенате. Он заявил, что ставки являются слишком высокими для того, чтобы держать потенциальное финансирование «в заложниках». Соответствующее Салливан сделал в сообщении, распространенном Белым домом, об этом сообщило издание РИА Новости .

Недавно поступала информация о том, что законопроект о выделении более сотни миллиардов для Украины и Израиля не прошел голосование в американском сенате.

В заявлении Салливан указывает на то, что ставки являются слишком высокими, а последствия – серьезными. Он призвал не позволить меньшинству в конгрессе удержать финансирование для Украины.

Из-за неопределенности вопроса с финансированием Киева, американский президент Джо Байден выступил накануне со спецобращением, в котором убеждал конгресс утвердить запрос в срочном порядке.