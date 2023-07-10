Салливан: США не имеют отношения к передаче Анкарой Киеву боевиков «Азова»

Советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал, что он думает о передаче Турцией Украине, в обход ранее достигнутых с РФ договоренностей, командиров признанного террористическим и запрещенного в России националистического полка «Азов».

По словам Салливана, принимая данное решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган руководствовался мотивами, которые Белому дому не известны.

«Честно говоря, я не собираюсь давать характеристику его мотивации. Думаю, правильнее было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. <...> Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь Эрдоган», — ответил Салливан, его цитирует ТАСС.

Напомним, в Кремле возвращение главарей полка «Азов» из Турции на Украину назвали абсолютным нарушением достигнутых ранее договоренностей, как с турецкой стороны, так и со стороны украинских властей.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москву в известность о передаче Украине главарей террористической группировки «Азова» из Турции никто не ставил заранее. Представитель кремля напомнил, что все они обязаны были до момента окончания украинского конфликта находиться на территории Турции.