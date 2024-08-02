Если бы иноагент и экстремист Алексей Навальный* не скончался в российской колонии, то он обязательно был бы в списках на обмен с отбывающими тюремные сроки на Западе россиянами. Об этом, как передает CNN, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, чтобы лично встретить самолет с российскими политзаключенными, которые сегодня, в четверг, 1 августа, возвратились из иностранных тюрем в рамках международного обмена.

«Скончавшийся в тюрьме в России Алексей Навальный должен был быть в списках на масштабный обмен заключенными с Россией», — пояснил Салливан на брифинге в Белом доме.

Обращает на себя внимание формулировка фразы, говорящая о том, что Вашингтон все же признал, что российский экстремист Навальный умер своей смертью. А не был якобы убит мифической рукой Кремля.

Напомним, во время встречи во Внуково вернувшихся в Россию после заключения на Западе россиян президент Владимир Путин напомнил им всем, что их очень ждали на Родине и не забывали о них ни на минуту.