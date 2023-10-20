Салливан: выделенные Конгрессом деньги на помощь Украине практически закончились

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о фактическом исчерпании средств, которые выделил Конгресс для помощи Украине.

«Нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», – сказал Салливан на брифинге для журналистов.

Он не смог конкретизировать, какие системы вооружения США планируют поставить Украине и мог ли среди них оказаться такие, которые Вашингтон ранее еще не передавал Киеву.

Утверждение украинской помощи на будущий финансовый год подвисает из-за того, что Конгресс не может выбрать себе спикера. Сегодня была предпринята третья попытка голосования, вновь завершившаяся безрезультатно.