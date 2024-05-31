Самарскую область может возглавить самый молодой в стране губернатор

Самарскую область может возглавить заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в кабмине региона.

В этом случае Тульская область в короткое время может лишиться сразу двух главных фигур во власти. Ранее губернатор Алексей Дюмин был назначен помощником президента России, а также возглавил Госсовет.

В случае назначения 34-летний Вячеслав Федорищев станет самым молодым российским губернатором. В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджер организации». Уже в 27 лет он стал заместителем губернатора Тульской области.

Кресло главы Самарской области оказалось вакантным после того, как сегодня губернатор региона Дмитрий Азаров заявил о своей отставке. Он не назвал причин ухода с поста и не назвал место своей будущей работы.