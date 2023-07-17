Саммит НАТО в Вильнюсе назвали настоящим провалом Зеленского

Западные лидеры на мероприятии сосредоточились на том, чтобы в альянс вошла Швеция, а об Украине на время попросту забыли.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил, что его страна снимет вето на членство в НАТО Швеции. И это стало неким «спусковым крючком» для Зеленского. Так считает издание Guardian. Автор статьи, которая вышла в этой газете, утверждает, что после этого украинский лидер выглядел не лучшим образом.

«В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с президентом Турции Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел как бедняк на пиру», - указало издание.

Обозреватель также считает, что улыбка президента Украины во время общения с Байденом была натянутой, а весь его внешний вид говорил о покорности.