В преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Украина готовит провокации.

По словам посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, у Киева есть три сценария, целью которых является срыв саммитов двух лидеров.

Об этом дипломат рассказал ТАСС.

Так, украинские военные активизируют морские атаки на корабли Черноморского флота. Также командиры ВСУ отдало своим боевикам приказ вести массированные обстрелы приграничных российских регионов. УАктивизировались и украинские хакеры.

Целью всех этих действий являются срыв переговоры или создание токсичного фона для Москвы, пояснил дипломат.

Ранее сообщалось о том, что встреча Путина и Трампа будет проходить под присмотром ООН.