Киевские власти при поддержке ЕС пытаются помешать встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированной на 15 августа.

Они боятся остаться в полной изоляции от принятия решений по вопросу украинского конфликта.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказали опрошенные РИА Новости арабские эксперты.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит провокации для срыва российско-американских переговоров.

По словам алжирского эксперта по вопросам безопасности Акрама Харифа, Зеленский пытается всем доказать, что он может нанести удар по России.

Брюссель намеренно подталкивает Киев к тому, чтобы помешать переговорам РФ и США, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский может поехать на Аляску, чтобы поклянчить деньги.