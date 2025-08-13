Саммит Путин — Трамп под угрозой: почему Киев и Брюссель играют против?
Киев и ЕС против саммита на Аляске
Фото: [pxhere.com]
Киевские власти при поддержке ЕС пытаются помешать встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированной на 15 августа.
Они боятся остаться в полной изоляции от принятия решений по вопросу украинского конфликта.
Такое мнение в интервью РИА Новости высказали опрошенные РИА Новости арабские эксперты.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит провокации для срыва российско-американских переговоров.
По словам алжирского эксперта по вопросам безопасности Акрама Харифа, Зеленский пытается всем доказать, что он может нанести удар по России.
Брюссель намеренно подталкивает Киев к тому, чтобы помешать переговорам РФ и США, добавил собеседник издания.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский может поехать на Аляску, чтобы поклянчить деньги.