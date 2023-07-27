Саммит с участием стран Африки назвали несомненным успехом российской дипломатии

В нем примут участие 49 из 54 государств «черного континента». Это говорит о том, что все эти страны крайне заинтересованы в развитии отношений с РФ.

Такую точку зрения высказал Айман Самир, египетский эксперт в сфере международных отношений. Он считает, что в распоряжении Москвы есть большое количество ресурсов и возможностей. Но самым крупным ресурсом является желание сотрудничать с теми государствами, которые готовы к этому.

«Есть общая политическая воля к сотрудничеству между Россией и Африкой в таких сферах, как очистка воды, сельское хозяйство, технологии, энергетика», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. По мнению Самира, потенциальные страны-участники смотрят с надеждой на готовящийся саммит «Россия – Африка», и это говорит о большом достижении российских дипломатов.