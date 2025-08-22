Самолеты или дроны? Почему США кардинально меняют стратегию поддержки Украины

Администрация США, формируя пакет гарантий безопасности для Украины, склоняется к компромиссному решению в вопросе воздушной поддержки. Как сообщает CNN, Вашингтон рассматривает возможность масштабного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве альтернативы отправке пилотируемой авиации.

Сообщается, что на прошедших на этой неделе совещаниях американские военные эксперты выразили «значительную открытость» к использованию дронов, в то время как идея командирования военных лётчиков вызывает у них серьёзные опасения.

Согласно обсуждаемым планам, пилотируемая авиация может быть задействована лишь для решения узкоспециализированных задач, таких как получение высококачественной разведывательной информации с передовой. Ключевая же функция — патрулирование воздушного пространства над всей территорией Украины — будет полностью возложена на беспилотные системы.

