Самозанятым могут разрешить торговать товарами не своего производства

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий разрешение для самозанятых продавать товары не своего производства.

Инициаторами проекта стали депутаты от партии ЛДПР. Предложенный закон опубликован в базе данных на сайте нижней палаты.

Специальный налоговой режим — «Налог на профессиональный доход», был введен в России в 2017 году. Он предусматривает работу граждан в статусе «самозанятых». В нем могут работать фотографы, няни, репетиторы, мастера сферы красоты, сиделки, переводчики, водители такси и так далее. Также в законе было отмечено, что самозанятые могу торговать товарами, но только собственного производства, в том числе и на маркетплейсах.

В феврале 2023 года «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков сервиса «Наймикс» сообщил, что к концу текущего года количество граждан, использующих налоговый режим «Налог на профессиональный доход», может превысить 10 млн человек.

По информации Федеральной налоговой службы (ФНС), количество самозанятых в 2022 году в РФ увеличилось в 1,7 раза — до 6,5 млн человек. Общая выручка самозанятых, по данным ФНС, составила 125,8 млрд рублей.