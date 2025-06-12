Самые высокие здания Индии и ОАЭ украсили в цвета флага России

В знак дружбы и партнерства знаменитый Кутуб-Минар в Нью-Дели и Бурдж-Халифа в Дубае украсили цветами российского флага. Трансляции с места события разлетелись по каналам в Telegram.

Кутуб-Минар, построенный в XII-XIV веках и включенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия, стал необычной площадкой для демонстрации российско-индийской дружбы. Вечерняя подсветка памятника архитектуры сменилась на бело-сине-красную в честь Дня России, создав впечатляющее зрелище в индийской столице.

Аналогичный поздравительный жест заметили и в Дубае: в Эмиратах традиционно поздравляют Россию с 12 июня. Там подсветили в цвета российского флага самое высокое и самое многоэтажное здание в мире —Бурдж-Халифу.

Как отмечает ТАСС, в Индии торжественные мероприятия продолжились в посольстве России, где собрались около 300 гостей, включая первого заместителя министра иностранных дел Индии Викрама Мисри. Среди приглашенных на праздник — представители правительства, парламента, дипломатического корпуса, бизнеса и культуры. Посол России Денис Алипов в своей речи подчеркнул важность стратегического партнерства стран, которому исполнилось 25 лет. Оно, как напомнил дипломат, основано на общих ценностях свободы и справедливости.

Вечер завершился традиционным русским угощением и культурной программой. По словам организаторов, подобные мероприятия укрепляют не только официальные контакты, но и народную дипломатию.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России.