Президент Путин поздравил граждан с Днем России

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле поздравил россиян с Днем России, сообщил ТАСС.

Владимир Путин высказал мнение, что Родина — это слово, которое вызывает у россиян сокровенные, теплые и глубокие чувства. Оно вдохновляет граждан на победу и созидания, теплом наполняет сердца и мотивирует на высокие поступки.

«От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского», — сказал президент.

Президент обратил внимание, что прошлые поколения неоднократно объединялись для защиты России — страны с собственной историей и культурой, природным богатством. Граждане проявляли мужество и трудолюбие. Регионы страны отличаются своей самобытностью и разнообразием. Многонациональный народ прославляет свою Родину.

«Такая цельность восприятия России, наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине, укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», — подчеркнул глава государства.

Традиционно в разных регионах страны в честь Дня России проходят интересные мероприятия: мастер-классы, концерты с участием известных музыкальных исполнителей, реконструкция боев, выставки в музеях. Увлекательно можно провести время в Москве и Подмосковье. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» собрал информацию о мероприятиях: времени и месте проведения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил жителей с Днем России.