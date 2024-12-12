Санду наградила Борреля высшим орденом Молдавии
Санду удостоила экс-главу дипслужбы ЕС Борреля Орденом Республики
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Президент Молдавии Майя Санду наградила бывшего главу дипломатической службы Европейского Союза (ЕС) Жозепа Борреля самой высокой государственной наградой страны — Орденом Республики. Соответствующий декрет был опубликован на официальном сайте президента.
Награда была вручена Боррелю за его неоценимую вклад в поддержку европейского пути Молдавии. Глава Молдавии отметила, что за время своей работы он активно способствовал укреплению национальной безопасности страны и продвигал ее интересы в европейских институтах.
Кроме того, Санду отметила, что поддержка, оказанная Боррелем, сыграла значительную роль в интеграции Молдавии в европейское сообщество, что делает его достойным получателем такого высокого признания.
Боррель с 2019 года являлся Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, который работал в рамках первой Комиссии Урсулы фон дер Ляйен. 30 ноября 2024 года он прекратил полномочия на этой должности.
Ранее сообщалось, что в Молдавии коммунисты и социалисты выдвинули вотум недоверия парламенту.