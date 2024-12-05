В Молдавии коммунисты и социалисты выдвинули вотум недоверия парламенту

В Молдавии депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов выдвинули правительству вотум недоверия. Как пишет РИА Новости, об этом во время заседания парламента заявил депутат от блока Петру Бурдужа.

Вотум недоверия был подписан, так как по мнению его инициаторов на протяжении трех последних лет возглавляющая правительство партия «Действие и солидарность» хочет принести в жертву национальные интересы страны ради «аплодисментов и симпатий иностранных партнеров».

Бурдужа подчеркнул, что, как и три года назад, Молдавия продолжает переживать глубокий кризис в сфере энергетики, а у руководства республики нет четкого плана для решения этой проблемы. По словам депутата, энергетический кризис становится все более масштабным.

Ранее сообщалось о том, что Молдавии придется выплатить долг, накопившийся перед «Газпромом».