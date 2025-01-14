Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает себя электричеством

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика на сегодняшний день самостоятельно обеспечивает почти половину своих потребностей в электроэнергии. Об этом она сказала на брифинге по итогам заседания совбеза республики, передает РИА Новости.

Санду подчеркнула, что остальная часть необходимого объема электроэнергии поступает из соседней Румынии.

«Правый берег покрывает почти половину своих потребностей за счет внутренних источников, остальная часть электроэнергии поступает по импорту, преимущественно из Румынии», — сказала глава республики.

16 декабря в Молдавии был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетическом секторе, в связи с чем Санду предупредила о возможном дефиците электроэнергии. В условиях отсутствия необходимого объема ресурса компания Energocom обеспечивает потребности Молдавии в январе как за счет местного производства, так и через импорт из Румынии.

Также власти Молдавии прилагают усилия для подключения 12 населенных пунктов к энергетической системе Приднестровья, однако для этого необходимо получить согласие со стороны Тирасполя.

Ситуация на энергетическом рынке Молдавии остается в критическом состоянии, отмечают эксперты. Цены на электро- и теплоэнергию в республике значительно превышают аналогичные расценки в Приднестровье. Многие граждане испытывают трудности с оплатой рыночных цен за газ и электроэнергию, из-за чего в обществе растет беспокойство.

Ранее сообщалось, что после прекращения поставок российского газа в Приднестровье сложилась критическая ситуация.