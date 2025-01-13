После прекращения поставок газа в Приднестровье сложилась критическая ситуация

В Приднестровье после остановки поставок газа сложилась обстановка, близкая к критической. Такое заявление руководитель правительства непризнанной республики Александр Розенберг сделал во время заседания оперативного штаба.

В своей речи чиновник также заявил, что после прекращения поставок голубого топлива большая часть местных предприятий, за исключением выпускающих продукты питания, остановила работу. Из-за нехватки газа было принято распределить имеющиеся ресурсы, опираясь на жизненно необходимые потребности людей и страны.

«В первую очередь обеспечиваются население, система здравоохранения и система социального обеспечения», — уточнил глава правительства.

С его слов, на некоторых предприятиях и вовсе пришлось ввести ночной режим работы, а если останется «свободная» электроэнергия, по этому пути последуют и другие производства. Поставки газа в Приднестровье и Молдавию завершились 1 января после того, как Украина перестала заниматься его транзитом, а Кишинев не захотел платить «Газпрому» по долгам.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто осудил атаку ВСУ на компрессорную станцию «Турецкого потока».