Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия может вмешаться в местные выборы, подкупив избирателей. Об этом она сообщила во вторник, 17 октября, во время заседания «Платформы поддержки Молдавии». Ее слова приводят РИА Новости.

«Россия через посредников пытается открыть в Молдавии каналы по переводу финансов, предназначенные для подкупов голосов избирателей. Мы боремся с этим явлением», – сказала Санду.

В последнее время молдавские власти усилил контроль за оппозицией в республике. Ситуация обострилась летом – после того, как Конституционный суд (КС) постановил признать оппозиционную партию «Шор» неконституционной. После этого депутаты внесли поправку, согласно которой члены запрещенных в Молдавии партий не имеют права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. КС в сентябре приостановил действие поправки и признал запрет парламента незаконным.

Отношения между Молдавией и Россией в последнее время также ухудшились. Обострение произошло после того, как Санду заняла пост президента страны. Политика нынешней глава государства направлена на укрепление отношений с Европейским союзом и США.

Ранее в Молдавии в одностороннем порядке провели аудит задолженности компании «Молдовагаз» перед российской корпорацией «Газпром». По его итогам представители власти сообщили, что доказательства долга в 709 млн долларов перед компанией отсутствую. «Газпром» в свою очередь с этим фактом не согласен.