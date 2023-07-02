Санкции Евросоюза назвали оружием массового убийства

Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Рестрикции, которые были введены против России, вдобавок полностью незаконны.

Политик написал в социальных сетях, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций уже неоднократно выносила резолюции, в которых указывалось – односторонние принудительные меры незаконны. В международном праве нет никаких юридических обоснований для введения таких мер.

«Санкции — это оружие массового убийства», - подчеркнул он.

Уоллес последовательно критикует антироссийские санкции. По его утверждению, они очень больно ударили по жителям Европы, существенно снизив их уровень жизни.