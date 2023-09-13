Саркози предостерег от принятия Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО не принесет мира, зато спровоцирует Россию, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью BFMTV.

Саркози подвергся критике на родине за заявления о том, что Украина должна оставаться нейтральной и не вступать ни в НАТО, ни в Евросоюз.

В ответ бывший французский лидер раскритиковал людей, которые «хотят закрыть дискуссию до того, как она будет открыта».

«Я просто хотел сказать, что из войны есть два выхода: либо уничтожение противника, либо дипломатия», – заметил Саркози.

Он уже не впервые призывает к переговорам по Украине. Также ранее Саркози заметил, что идея Киева отвоевать Крым является иллюзорной.