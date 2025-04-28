Саудовская Аравия и Катар помогут Сирии с долгом перед Всемирным банком

Агентство SPA сообщило , что Саудовская Аравия и Катар намерены уплатить долг Сирии перед Всемирным банком, оцениваемый в $15 млн.

В официальном заявлении Министерства финансов Саудовской Аравии и Катара говорится о совместном решении покрыть задолженность Сирийской Арабской Республики перед Всемирным банком, сумма которой составляет приблизительно $15 млн.

Подчеркивается, что данная выплата позволит перезапустить программы поддержки и возобновить работу Всемирного банка на территории Сирии после длительного, более чем 14-летнего, периода приостановки деятельности.

Ранее сообщалось, что Великобритания сняла санкции с ряда министерств и ведомств Сирии.