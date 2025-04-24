Власти Великобритании вычеркнули из своего санкционного списка 12 различных министерств и ведомств Сирии. Об этом сообщил ТАСС.

Издание заявило, что британское правительство убрало из списка своих санкций Министерства обороны и внутренних дел Сирии. Оттуда также вычеркнут целый ряд спецслужб, в том числе Управление политической безопасности, Бюро национальной безопасности и Военное разведывательное управление. Коснулась отмена ограничений и СМИ. Рестрикции сняли с газеты Al Watan, телеканалов Cham Press TV и Sama TV.

Это стало последствием того обещания, которое представители Великобритании давали в феврале 2025 года. Тогда заявлялось, что после смены власти в республике санкции с нее будут сняты. В итоге из санкционного списка убрали 12 различных организаций и ведомств.

Ранее сообщалось о тех санкциях, которые были введены Россией против Британии. Ограничению подверглось правительство Великобритании. На его представителей были наложены персональные ограничения. Подобное решение было принято по причине непрекращающегося конфронтационного курса британцев, которые пытаются демонизировать Россию, активно создают антироссийские нарративы, направленные на снижение влияния Москвы на международной арене, а еще направляют оружие киевскому «неонацистскому режиму».