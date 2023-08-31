СБ ООН не принял проект резолюции от России

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о последнем продлении санкций против республики Мали и роспуске санкционной комиссии организации. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что проект РФ не смог собрать нужные 9 голосов из 15. Уточняется также, что в поддержку проекта голосовала сама Россия. Япония выступила против. Остальные страны воздержались от голосования

Санкции против республики продлеваются каждый год, с 2017-го. Проект авторства России предлагал продлить ограничения до 31 августа 2024 года, в последний раз.

Резолюция от РФ также предлагала распустить санкционную комиссию, оценивающую исполнение санкций и ведущую санкционные списки.

Проект РФ был вынесен на голосование после того, как российские дипломаты наложили вето на проект за авторством Франции и ОАЭ о продлении санкций в отношении республики на год.