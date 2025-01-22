Сбежавший из Сальвадора президент Маурисио Фунес умер в Никарагуа

На 65-м году жизни в Никарагуа умер бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес Картахена. Об этом сообщило издание 19 Digital со ссылкой на Министерство здравоохранения Никарагуа.

Отмечается, что смерть экс-президента, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 годы, наступила в результате обострения хронического заболевания. Власти Сальвадора выразили соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

Маурисио Фунес был одним из первых президентов Сальвадора, представляющим левое движение. Однако его время у власти также запомнилось громкими скандалами и обвинениями.

В 2023 году он был заочно осужден на 14 лет лишения свободы за незаконные переговоры с криминальными группами. Фунес утверждал, что не причастен к созданию преступной ассоциации и невыполнению своих обязанностей.

В 2016 году Фунеса обвинили в отмывании денег. Чтобы избежать ответственности, экс-президент покинул Сальвадор вместе с семьей и получил убежище в Никарагуа.

Маурисио Фунес стал президентом после Антонио Сака, который был осужден на 10 лет за растрату более $300 млн. Сака признал свою вину, заявив, что использовал средства для личных нужд и нужд своей политической партии.

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